منى إش إش ترد على اتهامها بالغيرة بعد نشرها صور قديمة مع طليقها ماجد المصري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية منى إش إش جدلًا واسعا في الأيام الماضية بعدما قامت بنشر صور لها مع طليقها ووالد أبنائها الفنان ماجد المصري، وعلقت عليها بقولها: “قصة حب ماجد المصري ومنى إش إش قريبا”.

تصرف الفنانة المصرية أثار انتقادات جمهورها، واتهموها بالغيرة والرغبة في الانتقام، خاصة أن ماجد المصري متزوج حاليا من السيدة رانيا أبو النصر.

منى قالت: “غيرة إيه وإنتقام ايه؟؟ انا واثقة فى نفسى جدا الحمدلله لو بغير كنت غيرت من ليلى علوي ولا نجمات السينما إللى #ماجدالمصرى مثل معاهم وقت ماكنت مراته . بلاش خيالكم المريض ده”.

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وأضافت: “ماجد المصرى مش أكتر من إنه أبو ولادى وفنان شريكى فى مشوار كفاح كبير إسمه الدويتو الغنائى (منى وماجد) #منى_إش_إش. ومش هايكون اكتر من كده ابدااااا.. ياريت تفهموا بقى”.

وكانت منى إش إش قد شاركت محبيها في صورة من حفل زفافها على ماجد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وبدا ماجد المصري في بداية حياته بشكل صبياني ومختلف تماما عن شكله الحالي.

الفنانة المصرية علقت على الصورة وكتبت: « قريبا إن شاء الله قصة حب وكفاح للدويتو الشهير (منى وماجد) منى إش إش وماجد المصري»، وهو ما تسبب في انتشار أنباء عودتهما مرة أخرى.

الفنان ماجد المصري قرر أن يحسم هذا الجدل، فقام بنشر صورة له مع زوجته رانيا أبو النصر وكتب معلقا عبر حسابه على «أنستجرام»: «نور عيني وحياة قلبي انتي الحب الأول والأخير ربنا ما يحرمني منك أبدا»، وردت زوجته في تعليق تؤكد على حبها له، وكذلك تمنى لهما عدد من الفنانين السعادة.