رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفت والدة الفنانة المصرية داليا مصطفى يوم الجمعة 12 يوليو، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة.

وفي أول تعليق لداليا مصطفى بعد وفاة والدتها، طبت من جمهورها الدعاء لوالدتها الراحلة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “فضلا ممكن تدعوا لأمي ولأمة المسلمين بالرحمة والمغفرة”.

عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية دعوا لوالدتها الراحلة بالرحمة والمغفرة، كما دعوا للفنانة بالصبر على مصابها الأليم.

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وكانت الصفحة الرسمية لداليا مصطفى على موقع “انستجرام”، قد اعلنت خبر وفاة والدتها، بقولها: « توفت الى رحمة الله تعالى والدة الفنانة #داليا_مصطفى اليوم ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد . . نسالكم الدعاء للمغفور لها باذن الله، إدارة أعمال داليا مصطفى».

وتلقت الفنانة المصرية عزاء والدتها مساء الأحد 14 يوليو، بالمجمع الإسلامي بجوار مستشفى زايد التخصصي، وسط حضور فني قليل.

وكان من بين الحضور أنوشكا، ودياب، ومحمد رياض، وإيهاب فهمي، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد زاهر، والإعلامي محمد الغيطي.

كما حضر نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، وأحمد السعدني، ومحمد جمعة، ، وأيمن عزب، وغيرهم.