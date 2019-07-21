شكرا لقرائتكم خبر عن "بدنا نولع الجو".. نانسى عجرم تشعل أجواء حفلها بمهرجان جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم واحدة من أقوى حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، واستمر الحفل الذى أنتهى منذ قليل مايقرب من ساعتين ونصف.

قدمت نانسى عجرم خلال حفلها الذى حضره مايقرب من 5 آلاف شخص، عدد كبير من أغانيها القديمة والجديدة، والتى تراقص الجمهور الأردنى عليها وظل يردد "3،2،1، نانسى يا حياتى"، حيث تغنت بأغانى "بدنا نولع الجو"، و"ياطبطب"، و"أنت إيه"، و"قول تانى كدة"،و"مستنياك"، و"بتعلق فيك"، و"الحب زى الوتر"، و"ليا".

كانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم قد وصلت العاصمة الأردنية عمان عصر أمس السبت، من أجل حفلها الذى أنتهى منذ قليل، واستقبلها الجمهور الأردنى بالزفة البلدى والصراخ والتزاحم الشديد، وتبتعد المدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها عن العاصمة عمان ب50 كيلو متر.