14.5 مليون مشاهدة على "يوتيوب" حققها تريللر Top Gun: Maverick فى يومين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة " Paramount Pictures " التريللر الرسمي لفيلم " Top Gun: Maverick " للنجم العالمي توم كروز و ما لفت الانظار هو تحقيق " التريللر " الخاص بالعمل أكثر من 14.5 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" خلال يومين فقط . فيلم " Top Gun: Maverick " شارك النجم توم كروز بطوله العمل عدد كبير من النجوم العالمين و من أبرزهم جنيفر كونيلي و جون هام وفال كيمر و ايد هاريس و جلين باول و غيرهم ، و من المقرر أن يعرض العمل بدور السينما في عام 2020 . Advertisements







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