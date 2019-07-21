شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد مالك يعلن وفاة جده: اللى اللقاء لروحك المسالمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد مالك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وفاة جده، بنشر صورة حائط له قائلا " اللي اللقاء لروحك المسالمة الجميلة، هدوئك و احترامك علمنا كتير، وأتمني أقدر أكون مشرف لك، افتكروا جدي في صلاوتكم، ودعائكم لو تقدروا، شكرا لك.





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