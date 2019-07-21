شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة عن أجزاء سلسلة Halloween المرتقبة.. تعرض فى 2020 و2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Universal Pictures للإنتاج السينمائى، عن تفاصيل جديدة تخص السلسلة الشهيرة Halloween، المقرر عرضهما عام 2020 و 2021.

وجاءت فى التفاصيل التى نشرتها صحيفة "فاريتى"، أن الجزء الأول سيأتى بعنوان Halloween Kills وسيعرض يوم 16 أكتوبر 2020، بينما الجزء الثانى سيحمل عنوان Halloween Halloweens وسيعرض يوم 15 أكتوبر عام 2021، وسيقود مهمة إخراج الجزأين شخص واحد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

ومن المقرر أن تشهد الأجزاء الجديدة عودة مايكل مايرز من جديد، بعد انتهاء الجزء الأخير بمشهد قتله فى عيد الهالووين، إلا أن القائمين على العمل قرروا إعادته مرة أخرى للحياة لمواصلة الانتقام.

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ونجح الفيلم الأخير فى تحقق إيرادات وصلت إلى255 مليون دولار، بالرغم من أن ميزانية إنتاجه لم تتعدَى الـ 10 ملايين دولار ليحقق الفيلم رقمًا قياسيًا بشهر أكتوبر الماضي.

وقد طرح الفيلم يوم 19 أكتوبر الماضى فى دور العرض الأمريكية، وعالميًا، وتدور قصة فيلم Halloween حيث تأتى لورى سترود إلى مواجهتها الأخيرة مع مايكل مايرز، الشخصية المقنعة التى تلاحقها منذ أن نجت فى ليلة عيد الهالووين قبل أربعة عقود.

فيلم Hallowen بطولة جودى جرير، وجيمى لى كورتيس، وفرجينيا جاردنر، ونيك كاسل، وويل باتون، وتوبى هاس، ومايلز روبنز، وهالوك بيلجينر، وجيفرسون هول، واندى ماتاكاك، ومن إخراج ديفيد جوردن جرين، ومن تأليف جون كاربنتر، وجيف فرايدلى، وديبرا هيل، ودانى ماكبرايد.