شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يستعد لطرح كليب جديد الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمود العسيلى، لطرح كليب جديد ولم يكشف عن اسم أغنية حتى تكون مفأجاة للجمهور، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى لاقى العسيلى انتقادات لاذعة فى الساعات الأخيرة من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد انتشار مقطع فيديو من إحدى الحفلات يطلب فيها واحد من جمهوره التقاط صورة معه أثناء وجوده على المسرح، وقال له: "انت عندك واسطة علشان تتصور معايا"، وهو الأمر الذى أثار ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا، وهجوم على العسيلى واصفين إياه بالغرور.

يذكر آن أخر أعمال محمود العسيلى كليب "ملايين" وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، و تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".