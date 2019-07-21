بعد تألقها في حفل ختام الأمم الأفريقية.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وذلك بعد أن تلقت العديد من رسائل جمهورها بعد تألقها في حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتبت دنيا عبر حسابها قائلة: "نفسي أرد علي كل كومنت حلو مكتوب لي من امبارح و أقول لكم شكرا بجد على الكلام الحلو اللي فرحني جدا وحسسني إن المجهود اللي بذله فريق عمل الأغنية الناس قدرته وحست بيه الحمد لله لإنها حقيقي من قلبنا..شكرا جدا ليكم كلكم".

يذكر أن دنيا قدمت أغنية "وأدينا النهاردة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، خلال الاحتفالية التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي.