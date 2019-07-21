فيديو| رشوان توفيق عن زوجته: "شالت عنى هموم الدنيا.. وكانت تحب السيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عبر الفنان الكبير رشوان توفيق عن مدى انكساره وحزنه بعد رحيل زوجته، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال في مداخلة في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم: "تعرفنا سنة 57 وكان عندها 17 سنة وأنا في طالب في المعهد، كافحت معايا وشالت عني كل هموم الدنيا وربت ولادي، وشالتني حياتها كلها وأكرمتني، ربنا يرفعها لأعلى الدرجات".

وأضاف، وهو يبكى: "أتوجه بالشكر لجميع الإعلام والشعب الذين أكرموني"، مضيفا: "أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس أبو مازن لإرسالهما مندوبين لتقديم واجب العزاء".

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وتابع: "زوجتي كانت تحب الرئيس السيسي وصممت في الانتخابات الماضية، أن تشارك في التصويت ونزلت على كرسي متحرك للتصويت".

واستقبل الفنان رشوان توفيق العزاء في زوجته يوم الخميس الماضي في مسجد الحامدية الشاذلية، وحضره الكثير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.