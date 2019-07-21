ماحقيقة حمل ميغان ماركل بمولود جديد ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 02:26 صباحاً - رغم مضي أقل من ثلاثة أشهرٍ على إنجابها طفلها الأول آرتشي .. ازدادت التكهنات مؤخراً حول حمل دوقة ساسكس، ميغان ماركل Meghan Markel ، وكشفت الخبيرة الملكية ميلاني بروملي أن ميغان ماركل والأمير هاري Prince Harry يستعدان للإعلان عن حملٍ ثانٍ “قريبًا جدًا”، وفقًا لصحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

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هل ميغان حامل بطفلها الثاني ؟؟



وبينما يتوقع أن يكون لدى ميغان وهاري جدولٌ مزدحمٌ في الخريف، بسبب زيارة رسميةٍ إلى أفريقيا، إلا أن بروملي قالت إن الزوجين قد يعودان من الرحلة بإعلانٍ سعيد.

وتتطابق توقعات بروملي مع زيادة الرهانات خلال الأيام القليلة الماضية على إعلان حملٍ قادمٍ لميغان ماركل والأمير هاري. وقال أليكس أباتي المتحدث باسم شركة “كورال” للمقامرات: “لقد غامرنا على مدار الأيام القليلة الماضية بمراهنات على انتظار هاري وميغان لطفل ثانٍ في عام 2020، وكما هو الحال دائمًا في هذا النوع من المقامرة، نادرًا ما يوجد دخان دون نار”.

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وأضاف: “حمى الأطفال قد تستحوذ قريبًا على العائلة المالكة مرةً أخرى ، وعلى الرغم من الولادة قبل أسابيع فقط، فلن نتفاجأ إذا أعلن هاري وميغان ذلك ”.

وكانت الكاتبة الملكية كاتي نيكول أكثر حذرًا من احتمال أن يُصبح آرشي أخًا كبيرًا قريبًا، لكنها اعترفت بأن مصادر قريبة من الدوق والدوقة أفادت بأن الزوجين يتطلعان إلى “عائلة كبيرة” وأنهما قررا إضافة عضو جديد إلى عائلتهما العام المقبل