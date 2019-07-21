شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنه ينضم لأبطال فيلم "ماكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الأردنى منذر رياحنة، لفريق عمل فيلم "ماكو" الذى يؤدي خلاله شخصية "بشري"، ويشاركه فى البطولة السورى قصى خولى، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائى لعرضه.

"ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ ملىء بالذكريات.

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