فيديو.. جيسون ديرولو يطلق كليب "Mamacita" مع فاروكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي جيسون ديرولو فيديو كليب جديد حمل اسم " Mamacita " و تعاون فيه مع المغني فاروكو ، و قام بإخراج الكليب بنفسه .

وصلت نسبه مشاهدة كليب " جيسون ديرولو " علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" لأكثر من 1.2 مليون مشاهدة في الساعات الأولي من إطلاقه .

يذكر أن جيسون ديرولو بدء مسيرته الفنية في 2006 و استطاع أن يضع بصمة مهمة في عالم الغناء ، و من أبرز الاغنيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية " in my head " و " ridin' solo " و " if i'm lucky " ، و غيرها .













