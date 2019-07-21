شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جيسون ديرولو يطلق كليب "Mamacita" مع فاروكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي جيسون ديرولو فيديو كليب جديد حمل اسم " Mamacita " و تعاون فيه مع المغني فاروكو ، و قام بإخراج الكليب بنفسه . وصلت نسبه مشاهدة كليب " جيسون ديرولو " علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" لأكثر من 1.2 مليون مشاهدة في الساعات الأولي من إطلاقه . يذكر أن جيسون ديرولو بدء مسيرته الفنية في 2006 و استطاع أن يضع بصمة مهمة في عالم الغناء ، و من أبرز الاغنيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية " in my head " و " ridin' solo " و " if i'm lucky " ، و غيرها .





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