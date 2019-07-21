إليسا وياسمين ودينا بالأبيض والأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم أبرز 10 لقطات لهؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

إليسا

نشرت المطربة إليسا صورة جديدة، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة بتقنية الأبيض وأسود.

محمد رمضان

نشر النجم محمد رمضان صورة جديدة، عبر صفحته على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجول وإلى جواره لافتة دون عليها: "الأسطورة والمعلم".

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة، عبر صفحتها على "إنستجرام"، مرتدية فستانًا باللون الأحمر، نالت إعجاب جمهورها.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة، عبر صفحته على "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال ونظارة.

دينا فؤاد

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نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة، عبر صفحتها على "إنستجرام"، علقت عليها: "كان نفسي أكون بمثل في زمن الأبيض والأسود الزمن الجميل زمن العظماء".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، وقد لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة صورة، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بالكاجوال، ونالت إعجاب متابعيها.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة، عبر صفحته على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة زوجته.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة، ، عبر صفحتها على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة بتقنية الأبيض وأسود.

تارا عماد

نشرت الفنانة الشابة تارا عماد صورة جديدة، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب جمهورها. ​