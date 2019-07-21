ليالي الصيفية| نسرين طافش طائرة فوق الرمال و"سيلفي" إيمي والبحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر. نرصد لكم في هذا الباب صورًا ولقطات النجوم خلال عطلاتهم الصيفية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أظهرتها تستمتع بإجازتها الصيفية في دبي.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية.

سمر يسري

نشرت الإعلامية سمر يسري، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بصديقاتها، أثناء قضائهن إجازتهن الصيفية في الساحل الشمالي.

أسما شريف منير

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بكلبها، أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف أثناء حصولها على صورة سيلفي أمام البحر، أثناء تواجدها في إحدى قرى الساحل الشمالي.

دياب

نشر الفنان محمد دياب صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء قضائه إجازته الصيفية في الساحل الشمالي. وظهر دياب في الصورة داخل "حمام سباحة".

رانيا محمود ياسين

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شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة "سيلفي"، ظهرت فيها بملابس الصيف "مايوه" أمام البحر.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "شورت" وقبعة أمام البحر.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء تواجدها في لندن لقضاء عطلتها الصيفية رفقة زوجها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ِ" كاش مايوه" أمام البحر بأحد الأماكن الساحلية.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة مع كلبه، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء تواجده في الساحل الشمالي لقضاء عطلته الصيفية.

مريم حسن

نشرت الفنانة مريم حسن صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف في أحد المطاعم.

مي حلمي

شاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة لها أثناء تواجدها في دبي لقضاء إجازتها الصيفية.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف أثناء قضائها إجازتها الصيفية في لبنان.