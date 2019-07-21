أحمد مالك يعلن وفاة جده.. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلن الفنان أحمد مالك عن وفاة جده، مساء اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
ونشر مالك صورة لجده داخل برواز، وعلق عليها قائلًا:" إلى اللقاء لروحك المسالمة الجميلة، هدوئك و احترامك علمنا كتير واتمنى أقدر أكون مشرف لك، افتكروا جدي في صلاوتكم و دعائكم لو تقدروا، شكرًا لكم".
وينتظر مالك عرض فيلمه" الكنز2"، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته محمد سعد، هند صبري، محمد رمضان، روبي، أحمد رزق، أحمد حاتم.
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