أحمد مالك يعلن وفاة جده.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد مالك عن وفاة جده، مساء اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر مالك صورة لجده داخل برواز، وعلق عليها قائلًا:" إلى اللقاء لروحك المسالمة الجميلة، هدوئك و احترامك علمنا كتير واتمنى أقدر أكون مشرف لك، افتكروا جدي في صلاوتكم و دعائكم لو تقدروا، شكرًا لكم".

وينتظر مالك عرض فيلمه" الكنز2"، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته محمد سعد، هند صبري، محمد رمضان، روبي، أحمد رزق، أحمد حاتم.