"خطأ طبي سبب مرض ابنها.. ولهذا أصيبت بأنيميا حادة ".. معلومات عن مها أحمد في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل الفنانة مها أحمد، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ45، إذ أنها من مواليد 20 يوليو 1974.

ونستعرض لكم في السطور بعض المعلومات والحكايات عن حياتها..

- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن دفعتها ماجد الكدواني وإيهاب فهمي ومحسن منصور وروجينا.

- بدأت مها أحمد حياتها الفنية وهي ما زالت طالبة في المعهد من خلال مسلسل سوق مجرى العيون ومسرحية الدبايبر.

- كان أول أفلامها فيلم حرب الفراولة مع المخرج الكبير خيري بشارة.

- بدأ الجمهور يتعرف عليها من خلال مسلسلي ترويض شرسة والوتد عام 1996.

- قدمت أكثر من 75 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح، وكان آخرها مسلسل رسايل في العام الماضي.

- قصة زواجها من الفنان مجدي كامل بدأت وهما طالبين في المعهد، وكان يسبقها في الدراسة، إذ قال لها كامل: "أول ما اتخرج هتجوزك"، وتم خطبتهما في السنة الثالثة وزواجهما.

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- لدى مها أحمد ومجدي كامل طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب خطأ طبيب، أدى لنقص مستوى الأكسجين في المخ، فأثر على الحركة والنطق.

- تصف مها أحمد ابنها بأنها تعيش معه في الجنة، وأن الله ميزها مع زوجها بابنهما أحمد، رغم المعاناة التي كانا يعيشها في البداية بسبب أنهما كانا في بداية حياتهما الفنية.



- في شهر مارس الماضي عانى ابنها من وعكة صحية كبيرة، تطلبت دخوله المستشفى، وهي ما كشفت عنه وقتها.

- ابنها الاَخر عادل مجدي كامل يلعب في نادي حرس الحدود منذ العام الماضي، ولعب قبلها للأهلي والزمالك، وهو من مواليد 1997.

- كشفت عن أن سبب فقدانها الكثير من وزنها هو حصولها على أدوية "حرق" عالية، لا يمكن تناولها إلا بالمتابعة مع طبيب، بالإضافة إلى أنها حرمت نفسها من كل شيء ما سبب لها أنيميا حادة، كما أنها ظلت لفترة تحرص على الذهاب إلى الجيم مع الفنان أحمد السقا، الذي كان يقسو عليها في التدريب، على حسب وصفها، وعندما فقدت وزنها أجرت عملت تركيب البالونة في معدتها، حتى لا يزيد وزنها مرة أخرى.

- قالت إنها تنسى الأسماء كثيرا، وتنسى اسم مجدي كامل وابنها عادل طول الوقت في المنزل.

- في سبتمبر من العام الماضي، فسخت الهيئة الوطنية للإعلام تعاقدها مع مها أحمد، إذ كانت تقدم برنامج "الست هانم" بعد اعتذارها عن تقديم 3 حلقات متتالية.