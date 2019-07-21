اليوم.. عزاء نجلة الفنان الراحل حسن عابدين بمسجد المشير في التجمع الخامس

أعلن المخرج عمرو عابدين أن عزاء ابنة عمه الفنان الراحل حسن عابدين سيقام اليوم الأحد، بقاعة الروضة داخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وكانت "هبة" الابنة الصغرى للفنان الراحل حسن عابدين توفيت يوم الخميس الماضى، ونعاها ابن عمها المخرج عمرو عابدين عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك" قائلا: "البقاء لله وحده، هبة

ابنة عمى الفنان حسن عابدين فى رحمة الله".

يذكر أن الفنان الراحل حسن عابدين ولد فى محافظة بنى سويف بتاريخ 21 أكتوبر 1931 وتوفى 5 نوفمبر 1989 وهو من الممثلين المخضرمين، مثّل أدوار مميزة فى السينما والمسرح إلى أن أصبح

ممثلاً تليفزيونياً، قام ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة فى وقتها ومن بينها مسلسل الشهير أهلاً بالسكان، بالإضافة إلى عمله فى سهرات تليفزيونية وأدوار عديدة ومتميزة فى مسرحيات رائعة مثل دوره فى مسرحية عش المجانين ودوره فى مسرحية على الرصيف مع الفنانة سهير البابلى، وكذلك له أدوار جميلة فى السينما، وكان مشواره حافلاً رغم قصره، بدأ فى المسرح العسكرى عندما كان متطوعاً فى الجيش.