عايدة عبد العزيز لـ"الوفد": ابتعدت عن الفن لظروف نفسية.. وزيارة أحفادي سر سعادتي

تعيش الفنانة " عايدة عبد العزيز " حالة من الحزن داخل منزلها بميدان " رابعة العدوية " بمدينة نصر بعد رحيل زوجها المخرج المسرحى " أحمد عبد الحليم " منذ سنوات ، إلتقيناها بزيارتها داخل منزلها بعد قرار إبتعادها عن الفن للمساهمة فى تخفيف أحزانها و تذكيرها بأن الصحافة و الإعلام المصرى لا يغفلوا عن قيمتها الفنية و أدوارها التى قدمتها للجمهور مثل " النمر و الأنثى و بوابة إبليس و يوميات ونيس " و غيرهم ، ففتحت لـ " الوفـد " خزائن الذكريات و تحدثت عن قصة الحب التى جمعتها بزوجها و سر وفائها الكبير له حتى اليوم ، و كيف إستطاع " يحى الفخرانى " أن يعيدها للتمثيل و سر تركها للتدريس من أجل التمثيل ، و أشياء أخرى خلال الحوار .
لماذا قررتى الإبتعاد عن الفن خلال السنوات الأخيرة ؟
أعتقد أن الحياة قد أنتهت بعد رحيل زوجى المخرج " أحمد عبد الحليم " فلا طعم للحياة بدونه ، و لذلك يسيطر على الحزن دائماً ، و حاول الفنان " يحى الفخرانى " أن يخرجنى من هذه الحالة منذ عامين و طلب منى مشاركته فى مسلسل " دهشة " و وافقت على العمل ، لأنه كان صديق زوجى و العمل معه أعاد إلى هذه الذكريات الجميلة .
و لماذا تسيطر عليك حالة من الحزن دائماً ؟
سقطت دموعها ثم قالت " أحمد " كان كل حياتى و بعد رحيله أصبحت الحياة بدون قيمة ورحلت جميع الصفات الجميلة مثل الحب و الحنان و الجدعنة و الشهامة ، و أنتظر مقابلته فى الدار الأخرة بشدة .
حدثينا عن مواقف الحب بينكم ؟
دخلت المعهد العالى للفنون المسرحية و تعرفت عليه و جمعتنا قصة حب لن أنساها طوال العمر أستمرت 12 شهراً ثم أنتهت بالزواج ، و بعدها سافرنا إلى لندن و قضينا عدة سنوات هناك لإستكمال دراسته العليا .
و ما هى مواقفك مع التمثيل أثناء بداياتك ؟
قالت ضاحكة كنت مدرسة و أصبحت ممثلة بالصدفة عندما طلبت منى إدارة مدرسة " الثنية " بالزمالك أن أحصل على دورة حتى أقوم بتدريب الطلبة بعدها ثم أشاد بإدائى الجميع و دخلت المعهد العالى للفنون المسرحية ، و تركت التدريس و أصبحت " ممثلة " بالمسرح القومى و حصلت على جائزة فى التمثيل من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .
شاركتى فى العديد من الأعمال الفنية و لكن يتذكرك الجمهور دائما بفيلم " النمر و الأنثى " ؟
لأنه كان مع الفنان " عادل إمام " و حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه ، و هو فنان مميز يضيفلفريق العمل الذى يتعاون معه و أنتظر مسلسله الدرامى فى شهر رمضان القادم حتى أشاهده ، و جميع أعمالى الفنية التى قدمتها للجمهور هى " إبنائى " و أعتز بهم .
و ماذا عن رآيك فى قرار إعتزال الفنانة " آثار الحكيم " التى شاركت معك فى هذا العمل ؟
تعجبت ، ثم قالت لا أعلم خبر إعتزالها إلا الآن ، و لكنها فنانة موهوبة و كنت أتوقع لها مستقبلاً كبيراً فى سماء الفن ، و لكن إذا كان قرار إعتزالها لأسباب خاصة ، فعلى الجمهور أن يحترم ذلك .
هل تشعرى بـلهفة الوقوف على المسرح مرة أخرى ؟
بالطبع و لكن ظروفى النفسية لا تسمح بذلك ، و أتمنى أن يعود المسرح فى مصر مرة أخرى و تهتم به الدولة و وزارة الثقافة لأنه سر سعادة الشعب المصرى .
و ماذا عن أفراد أسرتك ؟
لدى " نهال " إبنتى الكبيرة التى تعيش بألمانيا مع زوجها و ابناؤها ياسمين و نادين ، و إبنى " شريف " و يعيش بمصر مع زوجته و ابناؤه عايدة و رمزى و زينة .، و يقوموا دائماً بالإطمئنان علي من وقت لآخر ، و أشعر بسعادة كبيرة عندما يقوم أحفادى بزيارتى .
ماهى الأماكن التى تشعر خلالها الفنانة " عايدة عبد العزيز " بالراحة النفسية ؟
أذهب كل يوم جمعة إلى عزبتى الخاصة بطريق مصر اسكندرية ، و أقضى خلالها يوماً أحاول خلاله الإبتعاد عن أحزانى .
و ماهى رسالتك للجمهور ؟
قالت فى حالة من الحزن " أنتوا وحشتونى أوى ، و أعتذر لكم بعد إبتعادى عن الفن بسبب ظروفى النفسية ، و أتمنى أن أطل عليكم بعمل فنى قبل رحيلى عن هذه الدنيا حتى تتذكرونى بعد وفاتى " .
كانت هذه تفاصيل خبر عايدة عبد العزيز لـ"الوفد": ابتعدت عن الفن لظروف نفسية.. وزيارة أحفادي سر سعادتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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