خالد الصاوي ينعى أسرة التوأم حسام و إبراهيم حسن بهذه الكلمات

نعى النجم خالد الصاوي أسرة لاعبى كورة القدم الكابتن حسام حسن و الكابتن إبراهيم حسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وذلك لوفاة شقيقهما محمد حسن، قائلاً: "خالص التعازي للكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن في وفاة شقيقهما. نسأل الله العلي القدير ان يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة وللاسرة الصبر والسلوان..انا لله وانا اليه راجعون". حسن والكابتن إبراهيم حسن في وفاة شقيقهما. نسأل الله العلي القدير ان يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة وللاسرة الصبر والسلوان..انا لله وانا اليه راجعون". يذكر أن الفنان خالد الصاوي يشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، غادة عادل، باسم سمرة، سيد رجب، كريم قاسم، ندى موسى، تأليف صلاج الجهيني، إخراج طارق العريان.

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