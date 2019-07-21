حرص الفنان مجدى كامل على تهنئة زوجته مها أحمد بعيد ميلادها، اليوم السبت، ونشر فيديو على حسابه الشخصى على إنستجرام لتهنئتها وعلق عليه قائلا: "النهاردة عيد ميلاد مها زوجتىالعزيزة كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وصحة وسلامة وعقبال مليون سنة.. أنتِ السند والضهر اللى بتسند عليه.. لولاكى ما كنت أنا.. ربنا يديم عليكِ الصحة والستر وراحة البال.. ويخليكى لينا أنا وأحمد وعادل.. الحمد لله يارب توفيقك".
يذكر أن مجدي كامل جمعته قصة حب بمها أحمد منذ أن كانا طالبين في معهد الفنون المسرحية، وتزوجا وانجبا ابنيهما أحمد وعادل .
كانت هذه تفاصيل خبر مجدى كامل لـ زوجته فى يوم ميلادها: "لولاكى ما كنت أنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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