مجدى كامل لـ زوجته فى يوم ميلادها: "لولاكى ما كنت أنا"

حرص الفنان مجدى كامل على تهنئة زوجته مها أحمد بعيد ميلادها، اليوم السبت، ونشر فيديو على حسابه الشخصى على إنستجرام لتهنئتها وعلق عليه قائلا: "النهاردة عيد ميلاد مها زوجتى

العزيزة كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وصحة وسلامة وعقبال مليون سنة.. أنتِ السند والضهر اللى بتسند عليه.. لولاكى ما كنت أنا.. ربنا يديم عليكِ الصحة والستر وراحة البال.. ويخليكى لينا أنا وأحمد وعادل.. الحمد لله يارب توفيقك".

يذكر أن مجدي كامل جمعته قصة حب بمها أحمد منذ أن كانا طالبين في معهد الفنون المسرحية، وتزوجا وانجبا ابنيهما أحمد وعادل .