تعرف على رسالة محمود الليثي لجمهوره حول فيلمه "أنت حبيبي وبس"

وجه الفنان محمود الليثي رسالة لجمهوره بعد طرحه البوستر الرسمي لفيلم عيد الأضحى بعنوان "أنت حبيبي و بس"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "اخواتي وحبايبي ال الليثي

الابيحب الليثي من قلبه يدعلنا دعوه من قلبه والابيحب الليثي تخشوا الفيلم في العيد انتو الا ليه بعد ربنا والله العظيم وبحبكم لحد اخر يوم في عمري".

يذكر أن الفنان محمود الليثي يشارك في بطولة فيلم "أنت حبيبي و بس"، و هو من تأليف سيد السبكي و إخراج أحمد البدري، و بطولة كل من بوسي، صافيناز، هالة فاخر، نرمين ماهر، إيمان السيد، أحمد حلاوة، عبد السلام، محمد ثروت، حسن الخلعي.