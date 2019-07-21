بلوك مارلين مونرو.. دومينيك حوراني تشعل مواقع التواصل

أشعلت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو لها بلوك النجمة العالمية مارلين مونرو، وذلك عبر عبر حسابها على موقع الصور "انستجرام". وعلقت" دومينيك" علة مقطع الفيديو قائلة "ما رأيك في نظرة مارلين مونرو الخاصة بي؟ "، وتفاعل المتابعون لها مع الصورة بشكل كبيرا. Advertisements يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخراً كليبا بعنوان "يا عريس"، و الأغنية من كلمات محمد موافة، و ألحان وتوزيع أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، كما شاركها في الغناء مطرب المهرجانات أحمد فيجو.

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