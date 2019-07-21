شاهد.. كاظم الساهر يهنئ المنتخب الجزائري بعد تتويجه ببطولة أمم أفريقيا

حرص المطرب كاظم الساهر، علي تهنئة المنتخب الجزائري، بعد فوزه في نهائي أمم أفريقيا علي نظيره السنغالي وتتويجهم بكأس البطولة، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل

الصور والفيديوهات "إنستجرام".فنشر القيصر صورة للمنتخب الجزائري لكرة القدم لحظة احتفاله بالفوز، وعلق عليها قائلًا: "الف مبروك فوز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الأفريقية".يذكر أن بعثة المنتخب الجزائري، وصلت اليوم الموافق السبت، إلى الجزائر، بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019، وقد حظي باستقبال رسمي وشعبي حار، وهم يحملون الكأس الإفريقية التي عادت إليهم بعد 29 عاما.