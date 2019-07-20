"يونيفرسال" تطرح جزأين جديدين من سلسلة "هالووين"

طرحت استديوهات "يونيفرسال بيكتشرز" فيديو تشويقياً قصيراً عن جزأين جديدين من سلسلة "هالووين" يُبثان عامي 2020 و2021.

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وأفادت "يونيفرسال" بأن فيلم "عيد هالوين"، العام الماضي، والذي أدى بطولته جيمي لي كورتيس، وأخرجه ديفيد جوردون جرين، كان الجزء الـ11 من السلسلة، والأعلى ربحاً بأكثر من 250 مليون دولار حول العالم، كما مثّل استكمالاً للفيلم الأصلي الذي أخرجه جون كاربنتر سنة 1978.

وأما الفيلم الأول الجديد فيحمل عنوان "Halloween Kills" ويُعرَض 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بينما يأتي الثاني بعنوان "Halloween Halloweens" ويُبثّ يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021.