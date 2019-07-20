تكريم روميو لحود وتوزيع جوائز “أفضل” بحضور وجوه معروفة

تزامنا مع إطلاق قناةUr Tv … ، أقام مهرجان AFDAL الدولي ومكاتب نوري ميديا حفل تكريم للمبدع اللبناني روميو لحود وذلك في فندق فينيسيا بيروت، تخلله توزيع عدد من الجوائز على عدد من الممثلين والفنانين وشخصيتين في مجال الأعمال والتجميل، وذلك بحضور الفنانة فلة الجزائرية، الممثلة السورية جيني اسبر، المصمم العالمي رامي سلمون وملك جمال لبنان رامي عطالله ، نتالي فضل اللة صاحبة وكالة “نتاليز اجنسي” والمصمم روني عيد، مدير عام مكاتب نوري ميديا مازن نوري ونقيب فناني الاذاعة والسينما والمسرح عبد الرحمن الشامي ورئيس مجلس ادارة قناة Ur Tv كريم الخطيب واعضاء لجنة مهرجان AFDAL الدولية وقد قدم الحفل الاعلامي نيكولا داغر. وتميز الحفل بحضورحشد من الشخصيات الفنية والإعلامية والثقافية العربية.

وتوزعت الجوائز على الشكل الآتي:

أفضل ممثلة لبنانية تقلا شمعون.

أفضل ممثل لبناني جورج دياب.

أفضل ممثلة سورية سوزان نجم الدين.

أفضل ممثل سوري يزن السيد.

أفضل شركة انتاج محمد قبنض

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أفضل ممثل شاب صاعد ربيع الحاج.

أفضل اعلامي رياضي ميكانيكي فهد ابو صلاح.

جائزة أفضل مطرب أردني مجد أيوب.

أفضل سيدة أعمال ناتالي طه الخطيب

أفضل طبيب تجميل حسن ناصر الدين

أفضل مطرب اردني مجد أيوب

أفضل ألبوم غنائي “القصة كلا ” – علاء زلزلي

بدأ الحفل الذي قدمه الإعلامي نيكولا داغر بالنشيد الوطني اللبناني، لتكون بعده كلمة لرئيس مجلس ادارة قناة UR Tv كريم الخطيب ثم لمنظم الحفل الإعلامي مازن نوري الذي أكد على اهمية هذا الحفل في دعم النشاط الثقافي والفني في لبنان.

ثمّ تمّ توزيع الجوائز على المكرمين، فكانت البداية مع الفنان روميو لحود، كما تخلل الحفل تتويج Miss Fashionista 2019 وكان اللقب من نصيب السعودية يسرا الشريف و ( Mr. Arab Maghreb 2019 )ملك جمال المغرب العربي 2019 ) وكان اللقب من نصيب التونسي بلال التونسي، والختام كان مع إلتقاط الصورة التذكارية وحفل عشاء.