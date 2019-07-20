شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى رمضان.. cbc تعيد عرض مسلسل "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، قررت قناة "cbc" إعادة عرض المسلسل مرة أخرى يوميا فى تماما لساعة الثامنة مساء، ويرجع السبب فى ذلك للنجاح الكبير الذى حققه المسلسل خلال عرضه ونال إعجاب المشاهدين.

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تدور قصة المسلسل فى إطار كوميدى حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.