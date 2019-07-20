شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يستعد لتسجيل مينى ألبوم جديد من 8 أغنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنشد والمطرب، وائل الفشنى لتسجيل أغانى مينى ألبوم جديد التى تتضمن 8 أغنيات خلال الأيام المقبلة، ويتعاون فى المينى ألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وهما الشاعر أمير طعمية، ومنة عدلى القيعى، وعبد الحميد الحباك، أما الملحن إيهاب عبد الوهاب فيتولى تلحين الألبوم بشكل كامل، أما توزيع أسامة الهادي.

من ناحية أخرى طرح الفشني، أدعية مختلفة وبشكل جديد لشهر رمضان الماضى وهي أدعية من التراث لكل من :"أبو نواس، ابن الفارض، الحلاج، جلال الدين الرومي".

وائل الفشنى منشد ومطرب مصرى، نجح خلال الفترة الأخيرة أن يكون واحد من أهم المطربين الذين يغنون لونًا مختلفًا عبر التترات الذى يقدمها وآخرها تتر مسلسل "طايع " في رمضان قبل الماضي.