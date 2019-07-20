شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تغازل جمهور تونس قبل حفلها فى قرطاج أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلا موسيقيا على مسرح قرطاج فى تونس، يوم الجمعة 9 أغسطس المقبل، وكتب كارول عبر حسابها الرسمى على إنستجرام مغازلة جمهور تونس: إلى أحبائى فى تونس أتشوق للقائكم مرة ثانية على مسرح قرطاج الدولى.

مهرجان قرطاج يقدم فى دورته الـ55 هذا العام عروضا موسيقية متنوعة من أربع قارات هى: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وعروضا للشباب وعروضا للفرجة، ولأن تونس عاصمة ثقافية إسلامية يقدم المهرجان عروضا صوفية.

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة طرحت أغنية "إن شالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام ذكي، وتوزيع عادل حقى.

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فى جانب آخر شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها عبر "تويتر" وطرحت البرومو الدعائى الرسمى لفيلم "بالصدفة" الذى يعد أول أعمالها السينمائية، وظهرت فى البرومو وغلب عليها الغموض والإثارة، ولكن بدون توضيح طبيعة أحداث الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك فى بطولة الفيلم، بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصرى، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.