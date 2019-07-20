شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف ترقص من جديد على إنستجرام وتعلق: اللغة الخفية للروح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعودت الفنانة رانيا يوسف على إثارة الجدل بشكل شبه يومى، من خلال نشرها لبعض الصور أو الفيديوهات التى تتعلق بملابسها التى ترتديها أو بعض المواقف فى حياتها الشخصية.
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ونشرت رانيا يوسف اليوم فيديو رقصت خلاله على موسيقى أجنبية، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "الرقص هو اللغة الخفية للروح".
وكانت الفنانة رانيا يوسف سافرت لقضاء الإجازة الصيفية فى إحدى المدن الساحلية، بعد انتهائها من تصوير مسلسل "مملكة إبليس".
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