شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القائمة النهائية للمرشحين على منصب نقيب وأعضاء "الموسيقيين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا صحفيا قالت فيه إن الجهة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية كشفت اليوم السبت عن القائمة النهائية للمرشحين على منصب النقيب، وأعضاء مجلس الإدارة، بعدما انتهت من فحص جميع الطعون الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن اللجنة انتهت إلى أن المرشحين على منصب النقيب هما الفنان هانى شاكر النقيب الحالى، والفنان مصطفى كامل.

وأشار البيان إلى أن لجنة الطعون رفضت الطعن المقدم من مصطفى كامل والذى ادعى فيه ملكية الفنان هانى شاكر لسجل تجارى يخص شركة إنتاج، فيما نفى خطاب الجهة الإدارية للجنة الطعون هذا الادعاء وبالتالى رفضت الطعن.

Advertisements

كما تم استبعاد المطرب أحمد العيسوى لحيازته سجلا تجاريا حتى 2017 وهو ما يخالف اللائحة، كما تم رفض طعن من مصطفى كامل ضد المايسترو حمادة أبو اليزيد، كما رفض طعن من الدكتور رضا رجب ضد عدلى نور الدين، وتم رفض تنازل من وفا حسين لتقديمه بعد الميعاد المقرر.

كما شملت القائمة 45 عضوا للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة وهم: مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمى محمد على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا على، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمى، أشرف عبد الحميد أحمد السعداوى، شريف على حمدى، أحمد رمضان أحمد شعبان، خالد محمد بيومى السيد، منال إسماعيل الغرباوى، عبد الحكيم عبد الغنى محمود أحمد، جميل محمد الشرقاوى، هشام زكى بلح.

وسوف تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء30 يوليو، وتم تحديد موعد الإعادة يوم الثلاثاء 6 أغسطس.