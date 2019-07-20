شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى كامل يهنئ زوجته مها أحمد بعيد ميلادها: "أنت السند والضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان مجدى كامل زوجته مها أحمد بعيد ميلادها، اليوم السبت، ونشر فيديو على حسابه الشخصى على إنستجرام لتهنئتها وعلق عليه قائلا: "النهاردة عيد ميلاد مها زوجتى العزيزة كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وصحة وسلامة وعقبال مليون سنة.. أنتِ السند والضهر اللى بتسند عليه.. لولاكى ما كنت أنا.. ربنا يديم عليكِ الصحة والستر وراحة البال.. ويخليكى لينا أنا وأحمد وعادل.. الحمد لله يارب توفيقك".

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كانت مها أحمد قد وجهت رسالة على حسابها الشخصى إنستجرام للإعلامية ريهام سعيد بعد الأزمة الصحية التى تعرضت لها، وكتبت : " يارب أنت الشافى العافى أنت قادر على كل شئ اشفى ريهام سعيد واشفى كل مريض قادر يا كريم .. دعواتكم لأطيب خلق الله لأحن قلب للأم للأخت للصديقة للزميلة الجدعة للأم الرجولة ريهام سعيد بالشفاء إن شاء الله".