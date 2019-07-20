محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
خطفت النجمة الهندية بريانكا شوبرا الأنظار في حفل عيد ميلادها الـ37، والذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد المطاعم بمدينة ميامي الأمريكية.
وظهرت بريانكا في عيد ميلادها بفستان أحمر مميز خطف أنظار محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أحضرت بريانكا تورتة عملاقة مميزة ملونة بالأحمر لتتناسب مع لون فستانها، ووصلت التورتة لخمسة أدوار.
واحتفل معها بهذه المناسبة زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس، كذلك أسرتها التي حرصت على السفر من الهند إلى أمريكا للاحتفال معها .
كما دعت بريانكا عدد محدود من أصدقائها المقربين لحضور هذا الاحتفال.
ولدت بريانكا يوم 18 يوليو من عام 1982، وهي الفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000. خلال مسيرتها الفنية الناجحة أصبحت بريانكا واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجراً، وواحدة من الشخصيات الأكثر شعبية في الهند.
حصلت على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة، وجائزة فيلم فير في خمس فئات.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"تورتة" 5 أدوار وفستان أحمر مميز.. بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ37 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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