رسالة رومانسية من مجدي كامل لمها أحمد: "لولاكي ما كنت أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ الفنان مجدي كامل زوجته الفنانة مها أحمد، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب كامل، عبر حسابه على "إنستجرام" تعليقا على فيديو يرصد تاريخ مها الفني: "النهارده عيد ميلاد مها زوجتي العزيزة، كل سنة وإنتي طيبة وبخير وصحة وسلامة، وعقبال مليون سنة".

وأضاف: "إنتي السند والضهر اللي بتسند عليه، لولاكي ما كنت أنا، ربنا يديم عليكي الصحة والستر وراحة البال، ويخليكي لينا أنا وأحمد وعادل".

يذكر أن مجدي كامل جمعته قصة حب بمها أحمد منذ أن كانا طالبين في معهد الفنون المسرحية، وتزوجا وانجبا ابنيهما أحمد وعادل.