صور| المطرب "أبو" ينتظر مولوده الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ينتظر المطرب "أبو" مولوده الأول، من زوجته نهال لهيطة.

إذ كشفت الصور التي نشرها "أبو" عبر حسابه على إنستجرام من حفل زفاف ابن مصم الأزياء الشهير إيلي صعب، عن إن زوجته حامل في الشهور الأخيرة.

ويشار إلى أن آخر ظهور جمع "أبو" بزوجته كانت خلال نشره صورة تجمعهما في عيد الحب الماضي، ولم يكن ظهر عليها علامات الحمل.

يذكر أن أبو تزوج من نهال في أكتوبر 2017.