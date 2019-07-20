بالفيديو| رانيا فريد شوقي تستجم على يخت في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قيام برحلة استجمام على أحد اليخوت، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتأتي جولة رانيا على هامش حضورها للمشاركة في العرض المسرحي"الملك لير"، وذلك في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري، كما حرصت على تأدية مناسك العمرة أثناء تواجدها بجدة.
"الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، وهبة مجدي في دور الابنة الصغرى، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم. أحمد فؤاد سليم.
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