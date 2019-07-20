رامز جلال يكسر حاجز الـ 6 ملايين متابع على إنستجرام

أعلن الفنان رامز جلال عن تخطيه حاجز الـ 6 ملايين متابع عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "وصلنا 6 مليون بالصلاة على النبي عقبال الستين مليون يارب.. شكرا لاجدع فانز في العالم". يارب.. شكرا لاجدع فانز في العالم". يذكر أن الفنان رامز جلال شارك مؤخراً في بطولة فيلم "سبع البرمبة"، و هو من تأليف لؤي السيد، و إخراج محمود كريم، و بطولة كل من بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، جميلة عوض، بدرية طلبة، مها أبو عوف، نور قدري. السيد، و إخراج محمود كريم، و بطولة كل من بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، جميلة عوض، بدرية طلبة، مها أبو عوف، نور قدري.

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