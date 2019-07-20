فن ومشاهير

تعرف علي موعد حفل كاظم الساهر ضمن فعاليات موسم السودة

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يستعد قيصر الغناء كاظم الساهر لإحياء حفل ضخم، ضمن  فعاليات موسم السودة في مدينة أبها بالمملكة العربية ، وذلك يوم الخميس الموافق 22 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقدم كاظم خلال الحفل باقة من أروع أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث تشعل جمهوره حماسا، منها "هل عندك شك، المستبدة، قولي أحبك، كلك

على بعضك، حدثيني، دلوعتي، وغيرها".
يذكر أن القيصر يستعد أيضًا لإحياء حفليين غنائيين في مدينة عمان بالأردن، ضمن جولاته الغنائية الصيفية، وذلك يومي 8 و9 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات في أوروبا وإسطنبول.
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