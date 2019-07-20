شاهد.. صورة نادرة لـ محمد لطفي

نشر الفنان محمد لطفي صورة نادره له، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "مين يقولي كان عندي كام سنه ف الصوره دي".

يذكر أن الفنان محمد لطفي شارك مؤخراً في

بطولة فيلم "حملة فرعون"، و هو من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد العزيز، و بطولة كل من عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، رامز أمير، حورية فرغلي، سوزان نجم الدين، مصطفى منصور، رابي سعد، أحمد التهامي، مايك تايسون، كرم جابر، بيج رامي.