بالصور.. أحمد فتحي يكشف عن دوره في "الطيب والشرس واللعوب"

يشارك الفنان أحمد فتحي، في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" والذي يعرض في دور العرض السينمائي لعيد الأضحى المقبل.

أكد " فتحي" أنه يقدم شخصية جديدة عليه ولم يقدمها من قبل ويدعي أسمه "خلدون" ويلعب شخصيه فنان يشتهر بـ "الشرس" ولكنه علي المستوى الشخصي يمتاز بالشهامه والجدعنة والكرم والطيبة ولكن علي المستوى المهني الذي يعرف لدي الجمهور هو

شخصيه اوتوقراطيه وشرسه لأبعد الحدود.

أضاف :"بأن تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين بكثره خلال فترة التسعينات ولكن تدهور بهم الحال وتعرقلت حياتهم بعيد عن الأضواء لعدم الرغبة فيهم من قبل المنتجين والمخرجين وغيرهم فيقرروا العودة من خلال إنتاجهم لعمل علي

نفقتهم الشخصية وتدور أحداثه عن الكائنات الفضائية".

وتابع :" أن الفيلم في إطار كوميدي بحت وتعد له خطوه هامه في مشواره الفني لأنها ستنافس في مارثون سينمائي ضخم يتضمن نخبة من الأعمال المتميزة لمجموعة من النجوم الميجا ستار في وقت واحد".

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وجدير بالذكر أن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يتضمن نخبه من النجوم ومنهم أحمد فتحي، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، إنتاج إيهاب السرجاني، سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.