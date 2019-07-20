شاهد.. لطيفة عن حفلها بمهرجان قرطاج: سهرة من العمر

أحيت المطربة لطيفة بالأمس حفلًا بالعاصمة التونسية ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولى، وشهد الحفل حضور نخبة من الوزراء والمسئولين التوانسة، الإضافة لحشد كبير من الجمهور الذي اشعل الحفل بكثير من الحماس.
عبرت لطيفة عن سعادتها بنجاح الحفل وردود فعل
وجدير بالذكر أن حفل لطيفة بالأمس حقق نجاحًا كبيرًا، و كُرمت من قبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، وهو الأمر الذي جاء بمثابة تعويض لها، بعد إلغاء حفلين كان مقررًا أن تحييهم في تونس، الأول في 20 أغسطس المُقبل في ختام مهرجان بنزرت الدولي، وآخر ضمن فعاليات افتتاح مهرجان صفاقس الدولي.
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