الجمعة.. أدهم سليمان يحيى ليلة موسيقية في الإسكندرية

يحيى الفنان أدهم سليمان حفلاً غنائياً يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس المقبل، في تاك رووف، بنادي محطة الرمل، الإسكندرية و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعةالخامسة مساءً، بسعر تذكرة 150 جنيهاً.
ويشارك أيضاً في الحفل كل من الفنان أحمد كامل، و الفنانة أميرة البيلي، و عازف الكمان عزمي مجدي.
يذكر أن الفنان أدهم سليمان يستعد لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري، في ساقية الصاوي بقاعة النهر، و المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة
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