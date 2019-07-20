غدًا.. أماني السويسي تحيي حفلا غنائيا بمهرجان "نفطة" بتونس

تحيي الفنانة أماني السويسي، حفلًا غنائيًا، غدا الأحد، بمهرجان "نفطة" بتونس، في دورته 31، ضمن حفلاتها الغنائية بموسم الصيف، كما تستعد أماني لإحياء حفلا غنائيا آخر، بمهرجان طبرقة الدولي فى دورتهالـ57، السبت 27 يوليو الجاري.
يذكر أن أماني السويسي، طرحت مؤخرًا، أغنيتها الجديدة "بعشقك"، عبر موقع "أنغامي"، وعدد من الإذاعات العربية والمصرية، والأغنية منكلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف. وتحضر أماني حاليًا لعدد من الأغنيات باللهجة المصرية، والتونسية، والخليجية مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، استعدادًا لطرحها خلال الفترة القادمة.
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