بالصور.. "أحمد فتحي" يكشف عن دوره في "الطيب والشرس واللعوب" تعرف على التفاصيل



يشارك الفنان "أحمد فتحي" في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" والذي يعرض في دور العرض السينمائي لعيد الأضحى المبارك المقبل.

أكد.. " فتحي" بأنه يقدم شخصية جديدة عليه ولم يقدمها من قبل ويدعي أسمه "خلدون" وهو يلعب شخصيه فنان يشتهر ب "الشرس" ولكنه علي المستوى الشخصي يمتاز بالشهامه والجدعنه والكرم والطيبة ولكن علي المستوى المهني الذي يعرف لدي الجمهور هو شخصيه اوتوقراطيه وشرسه لأبعد الحدود.

أضاف.. "فتحي" بأن تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانو نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين بكثره خلال فترة التسعينات ولكن تدهور بهم الحال وتعرقلت حياتهم بعيد عن الأضواء لعدم الرغبة فيهم من قبل المنتجين والمخرجين وغيرهم فيقرورو العودة من خلال إنتاجهم لعمل علي نفقتهم الشخصية وتدور أحداثه عن الكائنات الفضائية .

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وأضاف.. "فتحي" بأن الفيلم في إطار كوميدي بحت وتعد له خطوه هامه في مشواره الفني لأنها ستنافس في مارثون سينمائي ضخم يتضمن نخبة من الأعمال المتميزة لمجموعة من النجوم الميجا ستار في وقت واحد.

وجدير بالذكر بأن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يتضمن نخبه من النجوم الا وهم الفنان أحمد فتحي ‘ مى كساب ‘ محمد سلام ‘ بيومى فؤاد ‘ طارق الإبيارى وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج إيهاب السرجاني ومن سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.