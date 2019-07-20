كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزان نجم الدين بعد تكريمها في لبنان: أهدي الجائزة لسوريا ومصر أم الدنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت النجمة السورية سوزان نجم الدين من قبل مهرجان "الأفضل" في لبنان علي جائزة أفضل ممثلة سورية عربية في ٢٠١٩ وذلك عن مشاركاتها في "ابن أصول" و"كلبش٣" وفيلم "حملة فرعون".

واهدت سوزان نجم الدين التكريم إلى بلدها سوريا أثناء كلمتها بعد استلامها درع الجائزة في احتفاليه اقيمت بيروت أمس.

وقالت سوزان نجم الدين إنه تهدي التكريم إلى بلدها الثاني الحبيب مصر واصفة أياها ب"أم الدنيا"، كما اهدت الجائزة لصناع الأعمال التي اشتركت فيها ووجهت الشكر لشركة سينرجي والمنتج تامر مرسي منتج مسلسلي "ابن أصول وكلبش٣".

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كما وجهت الشكر للمنتج محمد السبكي منتج فيلم "حملة فرعون".

وأضافت "سوزان": "افتخر بهذه الجائزة التي جاءت بعد جهد وتعب كبير خلال الفترة الماضية، واتوجه بالشكر للقائمين علي مهرجان (الأفضل) على تلك الثقة التي منحت اياها واسعدتني كثيرا متمنية ان تحافظ على ثقة الجمهور ومحبتهم من خلال اختياراتها المقبلة من خلال تقديم اعمال مميزة وقوية لا تقل علي سابقتها وان تحافظ عليها".

وعلي جانب أخر تواصل سوزان نجم الدين قراءة بعد الأعمال الفنيه المعروضة عليها سواء تليفزيونيا او سينمائيا سواء في مصر او الوطن العربي.