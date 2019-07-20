كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر.. القائمة النهائية للمرشحين على منصب النقيب وأعضاء مجلس "الموسيقيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجهة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية السبت عن القائمة النهائية للمرشحين على منصب النقيب واعضاء مجلس الادارة بعدما انتهت من فحص جميع الطعون الاسبوع الماضي.

وانتهت اللجنة إلى أن المرشحين على منصب النقيب هما الفنان هاني شاكر النقيب الحالي والفنان مصطفى كامل.

وكانت لجنة الطعون قد رفضت الطعن المقدم من مصطفى كامل والذي ادعى فيه ملكية الفنان هاني شاكر لسجل تجاري يخص شركة إنتاج فيما نفى خطاب الجهة الإدارية للجنة الطعون هذا الإدعاء وبالتالي رفضت الطعن.

Advertisements

كما تم استبعاد المطرب احمد العيسوى لحيازته سجل تجاري حتى 2017 وهو مايخالف اللائحة كما تم رفض طعن من مصطفى كامل ضد المايسترو حمادة ابو اليزيد كما رفض طعن من الدكتور رضا رجب ضد عدلى نور الدين وتم رفض تنازل من وفا حسين لتقديمه بعد الميعاد المقرر.

كما شملت القائمة 45 عضوا للمنافسة علي عضوية مجلس إدارة النقابة وهم: "مصطفي حلمي إبراهيم، حسن فكري عبد الله، داواد محمد سمير جميعي، علي عبد الحليم علي عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي، محسن سيد أحمد مرسي، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوي، محمد فاروق الشافعي، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمي محمد علي عبد الباقي، مصطفي محمد السيد خليل الجندي، زينهم محمد مصطفي، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفي عبد الله مصطفي داغر، عادل محمد مصطفي، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولي، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلي ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحي علي السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفي علي بيومي، منصور محمد كمال بيومي، محمد السيد محمد طنطاوي، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا علي، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمي، أشرف عبد الحميد أحمد السعداوي، شريف علي حمدي، أحمد رمضان أحمد شعبان، خالد محمد بيومي السيد، منال إسماعيل الغرباوي، عبد الحكيم عبد الغني محمود أحمد، جميل محمد الشرقاوي، هشام زكي بلح".

وسوف تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء30 يوليو، وتم تحديد موعد الإعادة يوم الثلاثاء 6 أغسطس.