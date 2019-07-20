حرب الإيرادات.. منافسة بين 6 أفلام مصرية في عيد الأضحى

يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل منافسة شرسة بين نجوم السينما في مصر، الذين سبق وسجلت أفلامهم أرقاماً ضخمة على مستوى شباك التذاكر.



وتتنوع الأفلام الجديدة بين الكوميديا والأكشن، ويشهد هذا الموسم عودة أحمد حلمي من خلال فيلمه "خيال مآتة"، وعرض الأجزاء الثانية من أفلام "أولاد رزق" و"الفيل الأزرق" و"الكنز".

خيال مآتة

يعود الفنان أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب أكثر من 3 أعوام، حين قدم فيلم "لف ودوران" عام 2016، وحقق إيردات كبيرة، وينافس هذا العام بفيلم من تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال، ويحمل اسم "خيال مآتة".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مهندس ديكور يعاني من مرض الشك، الأمر الذي يضعه في عدد من المشاكل.

ويُعتبر الفيلم اللقاء الثالث الذي سيجمع بين منة شلبي وأحمد حلمي بعد "آسف على الإزعاج"، و"كدة رضا"، والفيلم من إخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، ولطفي لبيب، وانتصار، وعبدالرحمن أبوزهرة.





أولاد رزق 2

بعد نجاح فيلم "الممر" الذي عُرض في موسم عيد الفطر 2015، يُنافس النجم أحمد عز في موسم عيد الأضحى بفيلم "أولاد رزق 2"، للمخرج طارق العريان، ومن تأليف صلاح الجهيني.

ويشارك في بطولة "أولاد رزق 2"، كل من عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم، وكان الجزء الأول عُرض في 2015، ونال أعجاب الجمهور والنقاد.

وطرحت الشركة المنتجة مؤخراً البرومو الدعائي للجزء الـ2، والذي تبدأ أحداثه بعدما يتعرض الأشقاء الـ4 لموقف صعب، يدفعهم إلى نقض العهد، والعودة إلى عالم السرقة والجريمة.





الطيب والشرس واللعوب

بعد سلسلة من التأجيلات، قررت الشركة المزعة للفيلم الكوميدي "الطيب والشرس واللعوب" عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

ويشهد الفيلم عودة مي كساب للسينما مجدداً، بعد آخر ظهور لها كضيف شرف في فيلم "طلق صناعي"، وتجسد خلاله شخصية فتاة "لعوب" بشكلين مختلفين.

الفتاة الأول بشعر أحمر طويل، والثانية تظهر إطلالة تعود لفترة التسعينيات، ويلعب محمد سلام دور "الطيب"، ويجسد أحمد فتحي دور "الشرس"، وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.

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يشارك في بطولة فيلم "الطيب والشرس واللعوب" أيضًا كل من بيومي فؤاد وطارق الإبياري، وهو قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني.





عملة صعبة

لم يستقر النجم تامر حسني على الاسم النهائي لفيلمه الجديد رغم الانتهاء من تصويره بالكامل ودخوله مرحلة المونتاج.

وتم ترشيح عدة أسماء للفيلم، الأول هو "كل سنة وأنت طيب"، والثاني "نصب تذكاري"، وأخيراً "عملة صعبة"، ولم تعلن الشركة المنتجة اسم الفيلم النهائي بعد.

ويضم العمل تامر حسني وزينة والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق، ويدور في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.





الفيل الأزرق 2

عُرض الجزء الأول من فيلم "الفيل الأزرق" عام 2014، وحقق نجاحاً كبيراً، لذا تحمست الشركة المنتجة لتقديم الجزء الـ2 هذا العام، وانضم إلى أسرة الفيلم الفنانة التونسية هند صبري، والأردني إياد نصار، إلى جانب نجوم الجزء الأول كريم عبدالعزيز، وخالد الصاوي، ونيللي كريم.

وتبدأ أحداث "الفيل الأزرق 2" بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء دكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بمصير أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

وأعلنت الشركة المنتجة عن عرض الفيلم في مصر والإمارات، الخميس 25 يوليو/تموز الجاري.





الكنز 2

يُراهن صناع فيلم الكنز على الجزء الـ2، بعد عرض الجزء الأول في عيد الأضحى 2017، ووصلت إيراداته إلى 19 مليون جنيه خلال 40 يوم عرض.

ويواصل الجزء الـ2 ما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشسبوت بالعصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني، رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز من خلال وصيته المسجلة.





ويضم فيلم "الكنز 2" عددا كبيرا من الفنانين، منهم محمد رمضان، ومحمد سعد، وروبي، وهند صبري، وأحمد رزق، وهيثم أحمد زكي، وسوسن بدر، وأمينة خليل، وعبدالعزيز مخيون، ومحيي إسماعيل، وهاني عادل، والشحات مبروك، وعباس أبوالحسن، وهو سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، وإخراج شريف عرفة.

وفضل عدد من النجوم تأجيل أفلامهم لما بعد هذا الموسم، مثل الفنان محمد إمام، الذي انتهى مؤخراً من تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد"، والفنان محمد هنيدي الذي أعلن عن تأجيل عرض فيلم "كينج سايز" بعد عيد الأضحى.