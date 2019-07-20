شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى رمضان.. الحياة تعيد عرض مسلسل "علامة إستفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح مسلسل " علامة إستفهام " فى شهر رمضان الماضي ،أعلن النجم محمد رجب، عن إعادة المسلسل مرة أخرى على قناة الحياة ابتداء من اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة مساء، والذى حقق نجاحا خلال عرضه نال إعجاب المشاهدين.

مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.

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