شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أمانى السويسى تحيى حفلا غنائيا بمهرجان "نفطة" بتونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة التونسية أمانى السويسى حفلًا غنائيًا، غدا الأحد، بمهرجان "نفطة" بتونس، فى دورته الـ31، ضمن حفلاتها الغنائية بموسم الصيف.
كما تستعد أمانى لإحياء حفل غنائى آخر، بمهرجان طبرقة الدولى فى دورته الـ57، السبت 27 يوليو الحالي.
يذكر أن أمانى السويسى طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بعشقك"، بعدد من الإذاعات العربية والمصرية، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.
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