شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد فهمى من داخل عش الزوجية استعدادا لحفل زفافه على هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المذيع رامى رضوان، عبر حسابه على Instagram، صورًا جمعته بالفنان أحمد فهمي، وذلك أثناء تواجده مع العمال لتشطيب منزل الزوجية الخاص بالفنانين أحمد فهمى وهنا الزاهد، كما علّق على الصور قائلا: "من جوه عش الزوجية اللى حاله اتشقلب.. وداخل أكوام الرمل والتكسير.. استمتعوا بكرة بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمى"، وذلك أثناء كواليس حلقة من برنامج 8 الصبح الذي يقدمه رامى رضوان وانتهى من تسجيلها مع أحمد فهمي الذى يستعد حالياً من أجل الاحتفال بزواجه من الفنانة هنا الزاهد نهاية الصيف الجارى، بعدما أعلنا عن الأمر فى وقت سابق.

على جانب آخر اشترك الثنائى فى بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" خلال رمضان الماضى فى عمل من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

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منزل أحمد فهمى







أحمد فهمى ورامى رضوان