فيديو وصور.. أكثر من 11 مليون مشاهدة يحققها كليب How Do You Sleep فى يومين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع كليب "How Do You Sleep" للنجم العالمى سام سميث أن يحصد عبارات الإشادة والثناء منذ الساعات الأولى لإطلاقه، ووصلت نسبه مشاهد الكليب على موقع يوتيوب خلال يومين فقط لأكثر من 11 مليون مشاهدة.
وكان سام سميث ذو الـ27 عاما فاجأ الجميع بقدرته على إظهار مشاعره من خلال الاستعراضات الراقصة التى قدمها فى الكليب، وكأنه يستعرض قدراته هذه المرة بالرقص. وكليب "How Do You Sleep" من إخراج جرانت سينجر.
كلمات احدي مقاطع الاغنية :
I’m done hating myself for feeling
I’m done crying myself awake
I’ve gotta leave and start the healing
But when you move like that I just want to stay
What have I become?
Looking at your phone oh no
Love to you is just a game
Look what I have done
Dialling up the numbers on you
I don’t want my heart to break
Baby
How do you sleep when you lie to me?
All that shame and all that danger
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Baby
How do you sleep when you lie to me?
All that fear and all that pressure
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Tell me how do you
Love will keep you up tonight
Tell me how do you
Love will keep you up tonight
Tell me how do you
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.