فن ومشاهير

فيديو وصور.. أكثر من 11 مليون مشاهدة يحققها كليب How Do You Sleep فى يومين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أكثر من 11 مليون مشاهدة يحققها كليب How Do You Sleep فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع كليب "How Do You Sleep" للنجم العالمى سام سميث أن يحصد عبارات الإشادة والثناء منذ الساعات الأولى لإطلاقه، ووصلت نسبه مشاهد الكليب على موقع يوتيوب خلال يومين فقط لأكثر من 11 مليون مشاهدة.

 

وكان سام سميث ذو الـ27 عاما فاجأ الجميع بقدرته على إظهار مشاعره من خلال الاستعراضات الراقصة التى قدمها فى الكليب، وكأنه يستعرض قدراته هذه المرة بالرقص. وكليب "How Do You Sleep" من إخراج جرانت سينجر.

 

كلمات احدي مقاطع الاغنية :

I’m done hating myself for feeling

I’m done crying myself awake

I’ve gotta leave and start the healing

But when you move like that I just want to stay

 

What have I become?

Looking at your phone oh no

Love to you is just a game

Look what I have done

Dialling up the numbers on you

I don’t want my heart to break

 

Baby

How do you sleep when you lie to me?

Advertisements

All that shame and all that danger

I’m hoping that my love will keep you up tonight

Baby

How do you sleep when you lie to me?

All that fear and all that pressure

I’m hoping that my love will keep you up tonight

 

Tell me how do you

Love will keep you up tonight

Tell me how do you

Love will keep you up tonight

Tell me how do you

 

2
2

 

3
3

 

6
6

 

7
7

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. أكثر من 11 مليون مشاهدة يحققها كليب How Do You Sleep فى يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا