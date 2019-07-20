شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أكثر من 11 مليون مشاهدة يحققها كليب How Do You Sleep فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع كليب "How Do You Sleep" للنجم العالمى سام سميث أن يحصد عبارات الإشادة والثناء منذ الساعات الأولى لإطلاقه، ووصلت نسبه مشاهد الكليب على موقع يوتيوب خلال يومين فقط لأكثر من 11 مليون مشاهدة.

وكان سام سميث ذو الـ27 عاما فاجأ الجميع بقدرته على إظهار مشاعره من خلال الاستعراضات الراقصة التى قدمها فى الكليب، وكأنه يستعرض قدراته هذه المرة بالرقص. وكليب "How Do You Sleep" من إخراج جرانت سينجر.

I’m done hating myself for feeling

I’m done crying myself awake

I’ve gotta leave and start the healing

But when you move like that I just want to stay

What have I become?

Looking at your phone oh no

Love to you is just a game

Look what I have done

Dialling up the numbers on you

I don’t want my heart to break

Baby

How do you sleep when you lie to me?

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All that shame and all that danger

I’m hoping that my love will keep you up tonight

Baby

How do you sleep when you lie to me?

All that fear and all that pressure

I’m hoping that my love will keep you up tonight

Tell me how do you

Love will keep you up tonight

Tell me how do you

Love will keep you up tonight

Tell me how do you



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